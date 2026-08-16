Necip Uysal, Beşiktaş taraftarına veda etti Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal, siyah-beyazlı taraftarlarla vedalaştı.

Necip Uysal, Süper Lig'de Eyüpspor ile Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk hafta maçının öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara veda etti. 35 yaşındaki futbolcunun soyunma odası tüneline girmesiyle ısınma bölümündeki siyah-beyazlı oyuncular, çalışmayı bırakıp bir araya gelerek koridor oluşturdu.

Koridordan ailesiyle beraber çıkan Necip Uysal'ı, Beşiktaşlı futbolcular ve tribünler alkışlarla karşıladı.

Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Necip Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından siyah-beyazlıların mevcut kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek, başkan Serdal Adalı ise emektar futbolcuya çerçeve içerisindeki "20 numaralı" formasını takdim etti.

Tribünlerin "Orkun, Necip'i buraya getir." tezahüratları sonrası Necip Uysal, kuzey tribününe çıkarak tüm stada üçlü çektirdi.

Necip Uysal, siyah-beyazlı takım ve personelle de fotoğraf çektirdi.

İlk olarak 24 Ekim 2009'da Mustafa Denizli döneminde Beşiktaş formasını giyen Necip, kariyerinde yalnızca siyah-beyazlı formayı giydi.

Siyah-beyazlı eski oyuncu, Beşiktaş ile 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.