ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Trump, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu açıkladı ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın, Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti.

ABD Başkanı, "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan Pentagon'a Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pentagon'a Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltma talimatı verdiğini duyurdu.

Trump, söz konusu kararına gerekçe olarak, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan iyi ilişkilerini" ve söz konusu askeri tatbikatların çok maliyetli olmasını ve bu masrafların çoğunun ABD tarafından karşılanmasını gösterdi.

ABD Başkanı, söz konusu ortak askeri tatbikatların artık iptal edilmek için çok geç olduğundan önemli ölçüde azaltılmasını istediğini ifade etti.

Trump ayrıca, Güney Kore'nin, İran'la savaşında ABD'ye destek olma konusunda "hayır" cevabını verdiğini de açıklamasına ekledi.