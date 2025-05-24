Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programına katılacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zey köyü kırsal afet konutlarını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak.
(Adıyaman/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Kayseri/10.30/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini, Esnaf Odaları Birliğini, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.
(Karabük/12.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi ile Pendik Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi (YETGİM) açılış törenlerine, SAHA İstanbul 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bab-ı Ali Platformu Konferansı"na katılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 7. Etnospor Kültür Festivali'ne Atatürk Havalimanı'nda devam edilecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 37. haftası ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Göztepe-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/16.00/Gaziantep/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Nesine 3. Lig play-off 1-2. Grup finalinde Muşspor ile Balıkesirspor, Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
(Adana/20.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 7-8. sıra eşleşmesinde Galatasaray ile Onvo Büyükçekmece Basketbol, 9-10. sıra eşleşmesinde ise Bursaspor Yörsan ile Türk Telekom karşılaşacak.
(İstanbul/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
6- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
(Modena/21.00) (Fotoğraflı)
7- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Hollanda ile özel maçta karşılaşacak.
(Ede/18.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Erkekler Süper Lig 4'üncülük maçında DEPSAŞ Enerji ile Spor Toto, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
9- IFMA 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayacak.
(Antalya/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.