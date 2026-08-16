Beşiktaş, Süper Lig'de sezona 3 puanla başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 yendi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Vaclav Cerny'nin ilk yarıda attığı golle rakibini mağlup eden Beşiktaş, bu sezon oynadığı 5. resmi maçını da kazandı.

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İlk Yarı

10. dakikada Olaitan'ın ayağından açtığı topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün yerden uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına havadan gönderdiği pası ceza sahası içinde kontrol eden Cerny, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 1-0

33. dakikada soldan Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı kornerde siyah-beyazlı oyuncuların ve Eyüpspor savunmasının ıskaladığı topa arka direkte kafa vuruşunu yapan Cerny'nin şutunda kaleci Moldovan, iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

36. dakikada sol kanattan içe kateden Pintor'un takım arkadaşıyla yaptığı duvar pasının ardından yayın içinde yaptığı vuruşta top kaleci Nübel'de kaldı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Cerny'nin sol ayağıyla kullandığı frikikte meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

55. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan Bulut'un yerden şutunda top yan filelerde kaldı.

68. dakikada Eyüpspor 10 kişi kaldı. Eyüpspor ceza yayının gerisinde top kapma mücadelesinde Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan eflatun-sarılı futbolcu Costa, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

70. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Beşiktaş, maçı 1-0 kazandı.

Cerny yine attı

Beşiktaş'ta son zamanların eleştirilen isimlerinden Vaclav Cerny, sezonun açılış golünü attı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Olaitan'ın savunmanın arkasına attığı pası iyi değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Geçen sezon Çaykur Rizespor'la oynanan ve 2-2 biten ligin son maçında fileleri havalandıran Çek futbolcu, takımının 1-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldiği Hradec Kralove ile oynanan rövanş maçının da golünü kaydetmişti.

Üç gün arayla üst üste iki maçta da gol atmayı başaran Cerny'nin 51. dakikada ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

88. dakikada yerini Milot Rashica'ya bırakan Cerny oyundan çıkarken tribünlerden alkış aldı.

Bu sezon 5'te 5 yaptı

Beşiktaş, Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle bu sezon oynadığı beşinci resmi maçını da kazandı.

Sezonun ilk resmi maçını UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'a karşı oynayarak sezonu açan Beşiktaş, rakibini iki müsabakada da yenerek bir üst tura yükseldi.

Beşiktaş, üçüncü eleme turunda da Çekya'nın Hradec Kralove takımını iki maçta da yenerek Avrupa'da oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

1-0'la kazanmaya alıştı

Beşiktaş bu sezon kazandığı 5 galibiyetin 4'ünü 1-0'lık skorla elde etti.

Midtjylland karşında ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, Danimarka'da oynanan rövanşta rakibini 2-0'la geçti. Hradec Kralove ile oynanan iki maçta da rakibini 1-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Eyüpspor'u da 1-0 yendi.

Eyüpspor 10 kişi kaldı

Eyüpspor karşılaşmayı 10 kişiyle tamamladı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında sarı kart gören David Costa, 68. dakikada Hyeon-gyu Oh'a yaptığı faulün ardından ikinci sarıoan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Gol yemeden devam ediyor

Beşiktaş, Avrupa'da gol yememe serisini lige de taşıdı.

Siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Alexander Nübel, Midtjylland ve Hradec Kralove karşılaşmalarında kalesini gole kapatırken, ilk lig maçında da Eyüpspor'un gol sevinci yaşamasına izin vermedi.