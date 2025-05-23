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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan ediyoruz Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Hotel'de Uluslararası Aile Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modernleşmeyi ailesizleşme ve yalnızlaşma gibi iki kavram üzerine bina eden anlayışın bireye de topluma da huzur vermesi mümkün değildir. Kişisel konforu önceleyen yaşam biçimi, gençlerden başlayarak maalesef toplumun kılcallarına doğru hızla sirayet ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dayanışmacı aile yapısı, küresel pazar aktörlerinin tercih ettiği, tasvip ettiği, istediği bir durum asla değildir. Birileri ısrarla kabul etmek istemese de ailesinden koparılmış, millet bağı zayıflamış bireyin özgür ve özgün olmasına imkan yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun aile kurumumun irtifa kaybetmesiyle birlikte insanlar popüler kültürün tüketim nesnesi haline gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf LGBT belasını eleştirdiği için sanatçılar, iş adamları, siyasetçiler, bilim insanları linç edilmekte, adeta yaşayan birer ölüye çevrilmektedir. LGBT sapkınlığına karşı mücadele, aynı zamanda özgürlük mücadelesi, haysiyet ve insanlığın istikbalini kurtarma mücadelesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu, bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1'in çok altında bir seviyedir. 28 Mayıs'ta doğum yardımı ödemelerini toplu olarak yapacağız. 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz. (Aile ve Gençlik Fonu) Fondan faydalanmak için yaklaşık 114 bin kardeşimiz müracaat etti, hak kazanan çiftlerimizin sayısı 41 bine ulaştı." dedi.

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