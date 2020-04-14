Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2020
Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.