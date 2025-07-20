Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'yi Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ulaşımda değil, turizmde, istihdamda ve yatırımlarda da KKTC'yi Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirdik." dedi.
LEFKOŞA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar biz her zaman açacak yeni kapılar bulduk, yeni yollar bulduk." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin açılış törenlerine katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, mayıs ayında da birçok eserin açılışını gerçekleştirmek adına KKTC'de bulunduklarını hatırlatarak, "Şu anda içinde bulunduğumuz Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını gerçekleştirerek, bu topraklara bir mühür daha vurmuştuk. Şimdi görüyorum ki yerleşke tüm donanımıyla maşallah göz dolduruyor." değerlendirmesini yaptı.
KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te açıkladığı projelerde ciddi aşamalar kaydedildiğini vurgulayan Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar biz her zaman açacak yeni kapılar bulduk, yeni yollar bulduk. İşte bugün de yeni yatırım müjdeleriyle huzurunuzdayız. Kıbrıs Türkü'yle birlikte yazdığımız barış ve özgürlük destanının 51'inci yıl dönümünde Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları'yla Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin bugün açılışını yapıyoruz." diye konuştu.
"Lefkoşa'daki trafik yoğunluğunu azaltacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol medeniyettir" düsturuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik katkılarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
Toplam 800 kilometreyi aşan yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarıyla Ada'nın dört bir yanını birbirine bağladıklarını, bağlamaya da devam ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı'nın tamamlanması ve 4,5 kilometrelik kesimdeki yapım çalışmalarının bitirilmesiyle toplam 21 kilometrelik projenin 15,5 kilometrelik kısmı tamamlanmış oluyor. Kısa sürede biten proje inşallah Lefkoşa'daki trafik yoğunluğunu azaltacak, Güzelyurt ve Lefke'nin Ercan Uluslararası Havalimanı'na bağlantısını da hızlandıracak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçların artık şehir merkezine girmeyeceğini belirterek, "Proje sayesinde, yılda zamandan 2,1 milyar lira, akaryakıttan 77 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilecek, 4 bin 500 tondan fazla karbon salınımının önüne geçilecek. Yani trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak, Lefkoşa nefes alacaktır." dedi.
Ulaşımda güveni, şehirde düzeni, çevrede duyarlılığı esas alan çalışmada emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bugün ayrıca 50 bin metrekare kapalı alana sahip, 320 yatak kapasiteli Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin ilk etabının da temelini atıyoruz. Uluslararası standartlara göre inşa edilecek hastanede 110 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane ve 80 poliklinik hizmet verecek. Son teknolojiyle donatılmış tıbbi cihazlar ve özellikli ünitelerle bütüncül bir sağlık kompleksi hayata geçmiş olacak. Yeni hastanemiz tasarlanırken sağlık çalışanlarımızın verimli görev yapabilmesi için tüm imkanlar düşünüldü. İki etap halinde inşa edilecek hastanemiz yatak kapasitesi itibarıyla adadaki en büyük sağlık yatırımlarından birini teşkil ediyor. Hastanemizin açılışını da inşallah yine hep birlikte yapacağız."
"Yakışan neyse Türk'e onu yapmamız lazımdı ve yaptık"
Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını vurgulayarak, "Ben değerli kardeşime şunu söyledim, 'Ya dedim, bizi dedim bir barakada karşılıyordun.' Cumhurbaşkanlığının malum binasını hatırlıyorsunuz. Baraka, dedik, 'Bu yakışmıyor. Sen bize bir yer bul. Oraya biz hem Cumhurbaşkanlığı makamını inşa edelim hem parlamento binasını inşa edelim hem de çevresinde az önce değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi diğer konsepti inşa etmek suretiyle devlet olduğumuzu tüm dünyaya haykıralım.' Ve bu oldu mu, oldu. Yakışan neyse Türk'e onu yapmamız lazımdı ve yaptık." diye konuştu.
Tarım, enerji, su ve sosyal konutlar gibi temel alanlarda da Kıbrıs Türkü'nün ihtiyaçlarını karşılayacak projelere öncelik verdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yaparız. Denizin altından da suyu Türkiye'den buraya getiririz dedik ve getirdik." ifadelerini kullandı.
"Kısa sürede çok büyük başarılar elde ettik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce Ada'nın güneyindeki refah düzeyini örnek göstererek Kıbrıs Türkü'nün direncini kırmaya çalışan çevrelerin bugün sessizliğe büründüğünü belirtti.
KKTC'nin örnek alınan bir kalkınma hamlesi içine girdiğini aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Kısa sürede çok büyük başarılar elde ettik. Ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden eğitime, şehircilikten sulamaya, tarımdan enerjiye, muhtelif eser, yatırım ve projeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırmanın gururunu yaşadık. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde son 2 yılda toplam 37 milyar liralık kaynağı sizlerin istifadesine sunduk. Malumunuz, sağlık ve ulaşım projelerine büyük önem veren bu projeleri bir ülkenin kalkınmasının temeli olarak gören bir Cumhurbaşkanı'yım. Ersin Bey kardeşim de bu samimi gayretin ön safında yer alan kıymetli bir yol arkadaşım olarak burada hizmetini ortaya koydu."
Erdoğan, son 22 yılda toplam 516 yatak kapasitesine ve 59 bin metrekare kapalı alana sahip 10 sağlık tesisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırdıklarını söyledi.
Sağlık alanında Girne Askeri Hastanesi'ni kasım ayında hizmete sunduklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün hizmete alınacak Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin 1000 metrekarelik kapalı alanda bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil müdahale odasından muayene birimlerine, laboratuvarlarından görüntüleme altyapısına kadar her detayıyla donatılmış bu merkezle Maraş Bölgesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesini ciddi şekilde yükselttiklerini ifade ederek, "Pamuklu ve Lapta Sağlık Merkezleriyle, Güzelyurt Hastanesi de hızla ilerliyor. Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin dördüncü etabını inşallah bu yıl sona ermeden faaliyete alacağız." dedi.
Pamuklu Devlet Hastanesi'nin inşaatına da yakında başlanacağı bilgisini veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Doktor Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü içerisindeki birimlerin renovasyon çalışmalarını önümüzdeki yıl içerisinde tamamlıyoruz. Hastane yatırımlarımızın yanı sıra köylerde ve kırsal bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin ilçeye gitmeye gerek kalmadan ayakta tedavi alabilecekleri sağlık ocaklarının inşasında sona gelindi. İnşallah bir sonraki gelişimizde o eserlerin de açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz."
"KKTC'yi Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirdik."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC ile diplomatik, siyasi, ve ekonomik ilişki kurulmalı, on yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır. Biz bunun eninde sonunda gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz." dedi.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, turizmin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik büyümesinde ve dünya vitrinindeki görünürlüğünde hayati rol üstlendiğini söyledi.
Ercan Havalimanı'nı, çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yenilediklerini belirten Erdoğan, "Sadece ulaşımda değil, turizmde, istihdamda ve yatırımlarda da KKTC'yi Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirdik." dedi.
Erdoğan, dijitalleşme alanında, veri güvenliği ve elektronik devlet çalışmalarıyla daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli destekler verdiklerini anımsatarak, kamu hizmetlerinin, dijital ortamda sunulmasını kolaylaştıracak sistemler kurduklarını, vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve güvenli şekilde yapabilmesinin önünü açtıklarını, şimdi de fiber altyapı yatırımlarıyla, bu süreci daha da ileri bir noktaya taşıdıklarını söyledi.
"Kıbrıs Türkü'nün asırlık su hasretine son verdiklerini, içme suyunun ardından tarımsal sulamada devrim niteliğinde adımlar atıyoruz." diyen Erdoğan, "Mesarya Ovası sulama hattı ile verimliliği artıyor, narenciye paketleme tesislerinden soğuk hava depolarına, yem üretim merkezlerinden hayvancılık desteklerine kadar tüm üretim zincirini güçlendiriyoruz. Balıkçılık limanları ve tarımsal laboratuvarlarla kırsalda kalkınma yeniden canlanıyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde okullaşmaya önem verdiklerini, bu kapsamda 12 okulun bakım ve onarımının tamamlandığını belirterek, 13 okulda çalışmaların sürdüğünü, Gönyeli Bölgesi'ne yapılacak yeni okulla, bölgenin ihtiyacının büyük kısmının da karşılanacağını bildirdi.
"Altyapı projelerine 300 milyon liralık kaynak sağladık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bireye değil, aileye ve topluma dokunan politikalarla güçlü toplum, güçlü gelecek hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüklerini, Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezleri'nin hayata geçirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü anlattı.
Enerji alanında arz güvenliğini pekiştirmeye yönelik teknik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye'den Denizaltı Kablo ile Elektrik İletimi Projesi bu çerçevede ilerliyor. Bu stratejik proje ilerlerken, kısa vadeli arz güvenliğini sağlamak amacıyla 7 mobil elektrik santralini de devreye almış bulunuyoruz. 18 belediyemizin altyapı projelerine 300 milyon liralık kaynak sağladık. Şunu herkesin bilmesini isterim. Attığımız her adım, diktiğimiz her taş, sadece bir bina, bir yol, bir tesis değil aynı zamanda kardeşliğimizin, dayanışmamızın, geleceğe olan ortak inancımızın bir sembolüdür. Kuzey Kıbrıs Türkü'nün birliği, beraberliği, huzuru ve refahı için biz buradayız. Her zaman da burada olacağız."
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi ve ekonomik istikbalini inşa etme noktasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ile tam bir uyum içindeyiz. Bunun için ne diyoruz? 'Ay Yıldız, Aynı Yoldayız'. Ersin Bey'in (Tatar) ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. Uluslararası toplumun da sahadaki gerçeklerle barışma vakti gelmiştir. KKTC ile diplomatik, siyasi, ve ekonomik ilişki kurulmalı, on yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır. Biz bunun eninde sonunda gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz.
Rabb'im yürüyüşümüzü menziline vasıl eylesin. Aramıza fitne sokmak isteyenlere, fırsat vermesin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, birazdan büyük bir heyecan ve gururla katılacağımız 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu güzide projelerde emeği geçen işçisinden mühendisine, teknikerinden mimarına, yüklenici firmasından kurum ve kuruluşlarımıza herkese kalpten teşekkürlerimi sunuyorum."
Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve KKTC bakanları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral ile temel atma törenlerini gerçekleştirdi.
İlk önce Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temelini atmak için canlı bağlantı gerçekleştiren Erdoğan'ı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek karşıladı.
Bakan Memişoğlu, "Kardeşlerimizle beraber burada sizin vizyonunuz, hayaliniz olan şehir hastanesi konseptinde bir hastanenin temelini atıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa sürede hastanenin yükseleceğinin görüleceğini belirtti.
Erdoğan, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın bulunduğu Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin açılışına canlı bağlantı gerçekleştirdi.
Bakan Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun 4,5 kilometrelik kesimiyle toplam 10,5 kilometreyi Girne Köprülü Kavşağı ile açtıklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'deki açılış törenlerine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'yle birlikte yazdığımız barış ve özgürlük destanının 51'inci yıl dönümünde, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin açılışını yaptık. Bu güzide projelerde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Türkü’yle birlikte yazdığımız barış ve özgürlük destanının 51’inci yıl dönümünde, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezinin açılışını yaptık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 20, 2025
Bu güzide projelerde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/OEGheyac0x
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım yaptı.
"Kıbrıs Türkü'yle birlikte yazdığımız barış ve özgürlük destanının 51'inci yıl dönümünde, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin açılışını yaptık. Bu güzide projelerde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın paylaşımında açılışlara ilişkin bilgiler de yer aldı.
Bu kapsamda, ulaşım projesiyle Lefkoşa'daki trafik yoğunluğunun azalacağı, vakit ve akaryakıttan yılda 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edileceği, 4 bin 500 tondan karbon salınımının önünce geçileceği belirtildi.
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