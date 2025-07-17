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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Mümin Altaş  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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