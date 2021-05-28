Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camii'mizin hayırlara vesile olmasını diliyorum
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camimiz, İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camii'mizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Bugün ilk Cuma namazını eda ettiğimiz #TaksimCamii’mizin İstanbul’umuz, ülkemiz ve Âlem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2021
Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur’an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. pic.twitter.com/hNi6YeF9WJ
Erdoğan'ın iletisinde "Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuştu" başlığıyla paylaşılan görselde cami hakkındaki bilgiler yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.