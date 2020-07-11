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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık." dedi.

11.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık Fotoğraf: Murat Kula / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’nün açılışında konuştu.

Erdoğan, "Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk. Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Ne terör örgütleri ne kısır gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerinde İslam düşmanlığını önlemek için adım atmayanlar Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanma iradesine saldırabiliyor." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Erdoğan, "Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık." dedi.

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