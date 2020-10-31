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Barış sitesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey apartmanındaki enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti.

Efsun Erbalaban Yılmaz,Halil Fidan   | 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti Fotoğraf: Murat Kula / AA

İzmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bornova ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezinde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, brifingin ardından açıklamalarda bulundu. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )

Mansuroğlu Mahallesi'nde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra arama kurtarma çalışmalarını yürüten kurumların yetkilileri de eşlik etti.

Erdoğan'a, alandan ayrıldığı sırada bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

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