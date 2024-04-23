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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
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Kültür

Göbeklitepe ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

"Tarihin sıfır noktası" kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Müslüm Etgü  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Göbeklitepe ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buluyor.

Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kente gelen misafirler, Göbeklitepe'de fotoğraf çektirip ören yerinin tarihi hakkında bilgi aldı.

İzmir'den gelen ziyaretçilerden Ali Kırkan, AA muhabirine, ilk kez gördüğü Göbeklitepe'yi çok beğendiğini söyledi.

Ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ifade eden Kırkan, "Daha önceleri de Şanlıurfa'ya geldim ama en güzeli bu ziyaretim oldu çünkü böyle bir yeri görmek herkese nasip olmuyor." diye konuştu.

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