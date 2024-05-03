Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının, Kıbrıs adasının güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımdaki videoda, uçakların kalkış yaptığı anlar ile Akdeniz semalarındaki görüntüleri yer aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/43aZUvptvc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2024