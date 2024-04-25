Blinken, Çin'i ziyaretinde "piyasa dışı ekonomik pratiklerden" endişelerini dile getirdi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'i ziyaretinin başlangıcında Şanghay şehrindeki temaslarında verdiği mesajlarda, ülkesinin "piyasa dışı" olarak nitelediği ekonomi ve ticaret politikaları ve uygulamalarına ilişkin endişelerini öne çıkardı.
Pekin
Blinken, ziyaretinde Şanghay şehrinin en üst düzey siyasi yetkilisi konumundaki Komünist Parti Sekreteri Çın Cining ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın görüşmede, "Çin'in ticaret politikalarına ve piyasa dışı ekonomik uygulamalarına ilişkin endişeleri dile getirdiği" ve "ABD'nin Çin ile sağlıklı bir ekonomik rekabet ve Amerikan işçileriyle Çin'de faaliyet gösteren şirketler için adil bir rekabet ortamı aradığını" aktardı.
Blinken, görüşmenin başlangıcında, ABD ile Çin arasında doğrudan ve sürekli iletişimin öneminin altını çizerek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri sorumlu şekilde yönetmek hem kendi halklarımıza hem de dünyaya karşı zorunluluğumuzdur." dedi.
Parti Sekreteri Çın da iki ülke arasındaki istikrarlı ilişkilerin iki ülke arasındaki bağları ve işbirliğini geliştirmenin yanında küresel sorunların çözümüne, dünya barışı ve kalkınmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Çin ve ABD'nin işbirliğini mi cepheleşmeyi mi seçeceği, iki ülke halklarının olduğu kadar insanlığın geleceğini de ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.
Blinken, 3 gün sürecek ziyaret için Çin'de
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 3 gün sürecek ziyaret için dün Çin'in Şanghay şehrinde gelmişti.
Parti Sekreteri Çın ile görüşmesinin ardından New York Üniversitesi'nin Şanghay'daki kampüsünde öğrencilerle buluşan Blinken, Amerikan Ticaret Odası temsilcileriyle de bir araya geldi.
Bakan Blinken, Şanghay'ın ardından yarın Pekin'de temaslarda bulunacak. ABD'li bakan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile heyetlerarası görüşmeler yürütecek.
Heyetin Çinli muhataplarıyla temaslarında uyuşturucuyla mücadele, yapay zeka alanında işbirliği, halklar arasındaki etkileşimlerin artırılması ve iki ülke orduları arasında iletişimin gündeme getirilmesi bekleniyor.
Blinken'ın mevkidaşı Vang Yi'ye Rusya'nın savunma endüstrisinin temelini güçlendirmeye yönelik Çin'in artan desteğinden duyduğu endişeleri dile getireceği, iki bakanın Hint-Pasifik'in yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimleri ele alacağı belirtiliyor.
Yellen'den kısa süre sonra Pekin'e ziyaret
Antony Blinken'ın ziyaretini, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in 4-9 Nisan'da Çin'e yaptığı ziyaretten kısa süre sonra yapması dikkati çekiyor.
Hazine Bakanı Yellen, ziyaretinde Çin'in elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji donanımları gibi yükselen sanayi sektörlerinde devlet destekleriyle sağlanan kapasite fazlası üretimin küresel ekonomide dengesizliğe yol açacağına dikkati çekerek, sanayi politikasında değişim talep etmişti.
ABD yönetimi, kısa süre önce Çin'den ucuz ihraç ürünlerinin yol açtığı haksız rekabete karşı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük tarifelerinin artırılacağını ve Çin’in gemicilik, lojistik ve gemi inşası sektörlerindeki ayrımcı ve korumacı ticaret uygulamalarına karşı soruşturmalar başlatılacağını bildirmişti.
Öte yandan ABD Kongresi, dün Çinli Bytedance firmasının ana ortağı olduğu sosyal medya uygulaması TikTok'un devredilmesini, aksi halde yasaklanmasını öngören yasa tasarısına onay vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.