Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Kocatepe Camii’nde Kadir Gecesi programı düzenleniyor.
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik menfur saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Berk Özkan   | 08.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik menfur saldırılarını şiddetle kınıyoruz

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 158 milyon 93 bine ulaştı
Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 20 binin altına düşerek 18 bin 52 oldu
Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisinde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı
AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdı
AB'den BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anneler ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmakta

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anneler ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmakta

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yerli aşı) Sadece ülkemiz için değil, tüm dünyayla paylaşmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yerli aşı) Sadece ülkemiz için değil, tüm dünyayla paylaşmaya hazırız
Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü