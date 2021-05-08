Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik menfur saldırılarını şiddetle kınıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
İsrail’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 8, 2021
Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.
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