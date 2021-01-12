Cumhurbaşkanı Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.
Ankara
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’da.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 12, 2021
Katılmak için;
BiP: https://t.co/ax0xF5rDwz
Telegram: https://t.co/R1E2TCwwLb pic.twitter.com/RXuFYs5958
Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.