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Cumhurbaşkanı Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.

Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.

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