Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Aynur Ekiz, Zehra Tekeci Eser  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
AK Parti MYK toplandı

Ankara

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.21'de başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
