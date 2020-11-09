Euro
9.59
Dolar
8.06
BIST 100
1,234.88
Altın
1,896.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "12. Büyükelçiler Konferansı"nda konuşuyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz." dedi.

09.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğiliminin ve bölgeselleşmenin giderek önem kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı, üretim ve lojistik merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız."

"Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz. " diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor. Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin, doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına rıza gösteremezdik. Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum."  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.  

"Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla umutlarımız artmıştır"

Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasına ilişkin Erdoğan, "Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla sevincimiz ve umutlarımız artmıştır. Karabağ'daki işgal bitene kadar mücadele bayrağı inmeyecektir." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını anlayamadıklarını söyleyen Erdoğan, "İslam düşmanlığıyla mücadele etmek, hem inancımızın hem de yurt dışındaki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"PKK terörü tarafından şehit edilen onlarca öğretmenimiz için en ufak üzüntü beyan etmeyenlerin, YPG'nin elebaşılarını kırmızı halılarla saraylarda ağırlayanların, bizim tavrımızı sorgulamasının hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur." 

Erdoğan, "Siyasetin, ekonominin, iletişimin, insan ilişkilerinin kökten değiştiği bir iklimde, devlet bürokrasisinin de değişmesi kaçınılmazdır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 458 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Avustralya'da Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlanıyor
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümler 13 bini aştı
Singapur'un tropikal ikliminde öksürük virüsü 6,6 metreye kadar taşıyabiliyor
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkarılıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarını kabul etti
Danimarka Büyükelçisi Annan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Danimarka Büyükelçisi Annan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu