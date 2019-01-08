Çocuklar ile köpeklerin kızak kapma mücadelesi

ARDAHAN

Ardahan'ın Hanak ilçesinde çocuklar ile sokak köpekleri arasındaki kızak kapma mücadelesi yaşandı.

Kentte etkisini sürdüren karın kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından Hanaklı çocuklar, ilçedeki okullar bölgesinde kayak yapmak için buluştu.

Kendi kızaklarıyla kayak yapmaya çalışan çocukların yanına bir süre sonra 2 sokak köpeği geldi.

Çocukların eğlencesine eşlik eden köpeklerden 2'si, bir çocuğa ait kızağın ipini tutarak götürmeye çalıştı.

Kızağın sahibi ve diğer çocukların kızağı köpeklere vermemek, köpeklerin de kızağı almak için gösterdiği çaba ilginç görüntüler oluşturdu.

Çocuklar ile kendilerine saldırmayan köpekler arasındaki kızak kapma mücadelesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Kızağı köpeklere kaptırmayan çocukların oyunları ise eğlenceli anlara neden oldu.

Muhabir: Günay Nuh