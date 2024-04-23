Dolar
32.56
Euro
34.80
Altın
2,308.39
ETH/USDT
3,160.00
BTC/USDT
66,218.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"TÜİK Çocuk" portalı güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çocuklara istatistiği sevdirmek ve veri okuryazarlığını artırmak için hayata geçirdiği "TÜİK Çocuk" portalını güncelledi.

Hülya Ömür Uylaş  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
"TÜİK Çocuk" portalı güncellendi

Ankara

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu portala "https://tuikcocuk.tuik.gov.tr" web adresi üzerinden erişilebiliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Ofisiyle yürütülen çalışmayla istatistikle ilgili kavramların çocuklara eğlenceli şekilde öğretilmesi ve onların gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Portalda, temel kavramlar arasında yer alan veri, bilgi, istatistik gibi konuların yanı sıra aritmetik ortalama, ortanca, mod gibi terimler bulunuyor, sıklık tablosu ile grafik türleri açıklamalarla sunuluyor.

Portalda; Türkiye, çocuk hakları ve istatistik bilimine dair bilgilerin yer aldığı 3 video ile saklambaç, körebe, sek sek gibi geleneksel çocuk oyunlarıyla ilgili bölüm de bulunuyor.

Portal aracılığıyla çocuklar isim, doğum tarihi, boy, kilo gibi bilgilerini girerek, kendileriyle ilgili istatistiklere erişebiliyor. Farklı biçimlerde isim sertifikası oluşturma imkanı da sağlayan portalda, çocukların ilgisini çekecek oyunlar, gezegenlere ait bilgiler ve TÜİK'in tanıtıldığı bir "metaverse" dünyası yer alıyor.

Ayrıca portalla çocuk hakları ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme" ve insanların karşı karşıya kaldığı temel sorunların çözümünü hedefleyen 17 sürdürülebilir kalkınma amacı çerçevesinde hazırlanan içerik bulunuyor.

Pedagog onayıyla son hali verilen portal ve TÜİK'in maskotu "Mod", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara armağan edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"TÜİK Çocuk" portalı güncellendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza 27 saattir giderilemedi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Benzer haberler

"TÜİK Çocuk" portalı güncellendi

"TÜİK Çocuk" portalı güncellendi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türk Cumhuriyetlerinden çocuklarla bir araya geldi

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı

"Çocukların Festivali" Zorlu PSM'de 3 Mayıs'ta kapılarını açıyor

"Çocukların Festivali" Zorlu PSM'de 3 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Yurt dışı ÜFE martta aylık yüzde 4,7, yıllık yüzde 67,25 arttı

Yurt dışı ÜFE martta aylık yüzde 4,7, yıllık yüzde 67,25 arttı
Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,4 arttı

Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,4 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet