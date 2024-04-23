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Milli Savunma Bakanlığından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Milli Savunma Bakanlığından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bağımsızlığından ödün vermeyen Türk milletinin iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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