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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
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Yaşam

Saç bakımlarını yaptıkları köy çocuklarını 23 Nisan'a hazırladılar

Ardahan'da gönüllü usta öğreticiler, müzik eşliğinde saç bakımını yaptıkları çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırladı.

Günay Nuh  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Saç bakımlarını yaptıkları köy çocuklarını 23 Nisan'a hazırladılar Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Hanak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda usta öğreticilik yapan 14 kuaför ve berber ile müzik eğitmenleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsalda gönüllü çalışma yaptı.

İlçe merkezine gidemeyen çocukları eğitim gördükleri köy okullarında ziyaret eden gönüllüler, canlı müzik eşliğinde öğrencilerin saç bakımını yaptı, toka, boyama önlüğü gibi çeşitli hediyeler verdi.

Hanak Milli Eğitim Müdürü Mesut Yolcu, AA muhabirine, projede kaymakamlık ile usta öğreticilerin büyük emeğinin olduğunu söyledi.

Proje kapsamında yaşlılara da ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Yolcu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bize bağlı kurum ve okullarımızı hareketlendirdik. Daha önce 2 okulumuzda gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği, bugün de 23 Nisan için yaptık. Çocuklarımıza yönelik kişisel ve saç bakımı gibi faaliyetler gerçekleştirdik. Ayrıca usta öğreticilerimizin yaptığı hediyeler yani önlük ve toka benzeri hediyeler de öğrencilerimize verildi. Bizler daha sonra da yaşlılarımıza yönelik benzer etkinlikler yapacağız. Bu çalışmamız, özellikle saç bakımı ve kişisel bakım hizmetini dönem sonuna kadar sürdürmeyi planlıyoruz."

"Çocuklar çok mutlu oldu"

Usta öğretici Duygu Ekmekçi de saç bakımı yaptıklarını, bu hizmetten dolayı çocukların yaşadığı mutluluğun kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Etkinliği 23 Nisan için yaptık. Çocuklarımız çok mutlu oldular." dedi.

Öğretici Rabia Yaslıkaya ise çocuklar için yapılan hediyeleri dağıtırken çocukların mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimize 23 Nisan öncesi boyama önlükleri ve çeşitli hediyeler verdik. Çok mutlu oldular. Biz de mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Hanak Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu da usta öğretici ve kursiyerleri emeklerinden dolayı tebrik etti, usta öğreticilerce hazırlanan hediyeleri öğrencilere verdi.

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