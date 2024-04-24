Yeryüzü Doktorları farklı coğrafyalardaki çocuklarla 23 Nisan'ı kutladı
Yeryüzü Doktorları Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki çocuklar için etkinlikler düzenledi.
Istanbul
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorlarının gönüllü gençleri, 23 Nisan'ı Türkiye'nin dört bir yanında 1158 çocukla kutladı.
Gönüllü gençler kutlamalar kapsamında İstanbul, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Konya, Malatya ve Trabzon gibi 18 farklı ilde 26 hastaneyi ziyaret ederek, onkoloji başta olmak üzere çeşitli kliniklerde tedavi gören çocuklarla buluştu.
Gençler ziyaretlerinde, çocuklara içerisinde boyama kitabı, pastel boya ve çocuk dergisinin yer aldığı hediyeler verdi.
Hatay'da çocuklar için hatıra fotoğrafı köşesi oluşturuldu
Yeryüzü Doktorları 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da 350'yi aşkın çocukla bir araya geldi.
Yüz ve kumaş boyama etkinliği, sandalye kapmaca, yumurta taşıma, çuval yarışı ve halat çekme gibi oyunlar organize eden dernek çalışanları, çocuklarla dans gösterileri yaptı. Ayrıca, çocuklar için hatıra fotoğrafı köşesi de oluşturuldu.
Gazze'deki çocuklara "moral" etkinliği
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzey ve güneyinde yerinden edilen 300'den fazla çocuk için 23 Nisan etkinliği düzenledi.
Dernek, eğlenmeleri adına salıncaklar kurduğu ve palyaço gösterileri yaptığı çocuklara oyuncaklar hediye etti.
Yeryüzü Doktorları, Çad, Afganistan, Gazze, Suriye, Bangladeş ve Yemen'deki ihtiyaç sahibi çocuklar için de 23 Nisan özelinde etkinlikler düzenledi.
Çad'ın Sido bölgesinde bulunan merkezinde çocuklara çeşitli aktiviteler organize eden dernek çalışanları, Suriye'nin Afrin-Cinderes, Soran ve Tel Abyad-Suluk bölgelerindeki 3 farklı merkezdeki insani krizin içinde büyüyen çocuklara moral vermek amacıyla bayram etkinlikleri yapıldı.
Ekipler, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kampında da çizgi film karakterlerinden oluşan kostümlerle çocukların yüzlerini güldürdü. Maskotların yer aldığı etkinliklerde resim ve boyamanın yanı sıra spor aktiviteleri de yapıldı.
Sağlık merkezinin bahçesi oyun alanına dönüştü
Yeryüzü Doktorları, gıdaya erişimin kısıtlı olduğu ve beslenme yetersizliği sorunlarının yaşandığı Yemen'de hizmet verdiği beslenme sağlığı merkezinin ekipleri ile çocuklara ulaştı.
Taiz bölgesinde yaklaşık 100 çocukla bir araya gelen ekip, sağlık merkezinin bahçesinde hareket ve atlama parkuru, el işi faaliyetleri ile lego oyun alanları oluşturdu. Sağlık ekibi, etkinlikler sonunda çocuklara şeker, balon ve hediyeler dağıttı.
Afganistan'da açlık sorunları için tedaviler uygulayan dernek, beslenme sağlığı merkezi, yetimhane ve hastanelerde 23 Nisan kapsamında boyama kumaş etkinliği yaptı. Yeryüzü Doktorları, etkinlik boyunca 500'den fazla çocukla buluştu. Buradaki Atatürk Çocuk Hastanesi'nde gönüllü Türk doktorlarıyla hizmet veren dernek, hastanede tedavi gören çocuklarla yakından ilgilendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.