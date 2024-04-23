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Yaşam

Karın eridiği Göle Ovası'nda oluşan menderesler havadan görüntülendi

Ardahan'ın Göle ilçesinde karın eridiği Göle Ovası'nda oluşan menderesler dron kamerasıyla kaydedildi.

Günay Nuh, Aykut Temur  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Karın eridiği Göle Ovası'nda oluşan menderesler havadan görüntülendi Fotoğraf: Aykut Temur/AA

Ardahan

Kış mevsiminin soğuk ve karlı geçtiği ilçede, nisan ayında havaların sıcak seyretmesi nedeniyle karlar eridi.

Doğanın yeşillendiği Göle Ovası ile çevresindeki Tahtakıran, Sürügüden ve Karlıyazı köyü mevkilerinde akan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.

Zengin bitki örtüsüne ve su kaynaklarına sahip bölge, AA ekibince dronla görüntülendi.

Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, baharla doğanın canlanmaya başladığını söyledi.

Gezilmesi ve görülmesi gereken bir doğaya sahip olduklarını ifade eden Çiçek, "Bu mevsim Ardahan ile Göle ovaları ve Kura Nehri bölgeleri çok güzel görüntüye büründü. Tek isteğim, cennet doğamıza lütfen sahip çıkalım, çevremizi temiz tutalım." dedi.

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