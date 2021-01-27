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Balıkesir merkezli 58 ilde DEAŞ operasyonunda 126 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 58 ilde yürütülen DEAŞ operasyonunda, örgütle irtibatı olduğu ve finansal destek sağladığı iddia edilen 126 şüpheli yakalandı.

Miraç Kaya   | 27.01.2021
Balıkesir merkezli 58 ilde DEAŞ operasyonunda 126 şüpheli yakalandı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Balıkesir

Balıkesir merkezli 58 ilde terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 126 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri 58 ilde operasyon başlattı. 

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 126 zanlıyı gözaltına aldı. 

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi. 

Diğer 22 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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