İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı
İstanbul
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 97 şüphelinin Bakırköy Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.
Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerleri serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerden 13'ünün 18 yaşından küçük "suça sürüklenen çocuk" olduğu, bunlardan 8'inin tutuklanan, 3'ünün adli kontrol tedbiri uygulanan, 2'sinin de serbest bırakılanlar arasında bulunduğu öğrenildi.
Operasyon
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ocak'ta yapılan açıklamada, şüphelilerin kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen, "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın sözde elebaşılığında suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları bildirilmişti.
Açıklamada, İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şüphelilerin, genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, bu kişileri çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ile yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespitine yer verilmişti.
Başsavcılık, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda 97 şüphelinin yakalandığını, adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız silah, 2 çelik yelek, 67 fişek ile 300 gram uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.