Gündem

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mikail Bıyıklı  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'ın finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik incelemelerde, terör örgütü DEAŞ'a yardım toplamak amacıyla fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G.'nin, Suriye'de çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şüpheliler ve İstanbul'da bulunan örgüt yanlısı şüpheliler için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında B.A, B.K, D.Ç, H.D, M.G, O.E, S.A. ve H.M.C.'nin, MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde terör örgütü DEAŞ kapsamında daha önce adli işlem görmüş şüphelilere para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu tespitine yer verilen açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 8 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu bildirildi.



