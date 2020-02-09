Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Arhavi'de kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı

Artvin'in Arhavi ilçesinde pazar yerinin çatısının kar nedeniyle çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Yusuf Okur   | 09.02.2020
Arhavi'de kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı Fotoğraf: Bayram Sarayoğlu/AA

Artvin

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede belediyeye ait kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.

Bu sırada pazar yerinde bulunan Recep Şahin (60), çöken çatının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Şahin, Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Şahin'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Çöken çatının altında kalan bazı araçlar da zarar gördü.

Öte yandan, kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da çöktü.

Olayda yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

Arhavi'de kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı

Arhavi'de kar nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı

Hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yük treni çarptı: 1 yaralı

Deprem bölgesine gönderilen yardımlar arasında bulunan 10 bin lira sahibine verildi

Artvin Barajı ve HES'ten milli ekonomiye 690 milyon liralık katkı

Artvin Barajı ve HES'ten milli ekonomiye 690 milyon liralık katkı