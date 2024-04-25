Dolar
32.49
Euro
34.93
Altın
2,325.80
ETH/USDT
3,140.50
BTC/USDT
64,059.00
BIST 100
9,787.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de “Türkiye-Kazakistan İş Forumu”nda konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Trabzon Tanıtım Günleri Etkinliği'nde konuşuyor
logo
Yaşam

Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan lise öğrencisi yaşadığı korkuyu unutamıyor

Aksaray'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan lise öğrencisi ile ailesi, sahipsiz hayvanlar sorununun çözülmesini istiyor.

Zekeriya Karadavut  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan lise öğrencisi yaşadığı korkuyu unutamıyor Fotoğraf: Zekeriya Karadavut / AA

Aksaray

Şifahane Mahallesi'nde bir kadın kuaföründe stajyer öğrenci olarak çalışan meslek lisesi 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zeynep Yıldız, su almak için gittiği marketten dönerken 5 sahipsiz köpeğin kendisine doğru koştuğunu gördü.

Köpeklerden birinin bacağından ısırması sonucu yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 15 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bedensel ve ruhsal olarak derin bir yara açıldı

Anne İlknur Yıldız, AA muhabirine, kızının ambulansta kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Zeynep'in yarasını gördüğünde korkularının arttığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Kızım sadece ilaç aldı ve serumla beslendi. Doktorlar ilk 6 ayın riskli olduğunu belirtti. İç yaranın kapanmasını bekliyorlar. Yara hala iyileşmedi. Kızım sürekli gözetim altında. Hepimiz hayvanları seviyoruz ancak onlar benim yavrumu canından ediyorlardı. Sahipsiz köpeklerin toplanması gerekiyorsa toplansın. Sahipsiz köpekler, yavrumda bedensel ve ruhsal derin bir yara açtı. Olaydan sonra çocuğumu bu şekilde göremeyebilirdim. Biliyoruz ve görüyoruz, sahipsiz köpekler çocukları öldürebiliyor."

Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyor

Yarası için iki günde bir hastaneye giden Zeynep Yıldız, köpeklerin kendisine doğru koştuğunu fark edince paniklediğini ve koşmaya başladığını anlattı.

Köpeklerden kaçamadığını ve birinin bacağını ısırması sonucu yaralandığını anlatan Yıldız, "Kendimi kavşaktaki süs bitkilerinin altına zor attım. Az kalsın arabalar bana çarpıyordu. Köpekler de araçlardan korkup kaçtı. Köpeğin ısırmasıyla sinir dokularım kopmuş, bacağım çok acımıştı." dedi.

Yıldız, bacağının hala ağrıdığını belirterek, "Köpeklerin saldırdığı anı bir türlü unutamıyorum. Bacağımdaki enfeksiyon hala geçmedi, kısıtlı şekilde yürüyebiliyorum. Artık o sokakta tek başına yürüyemem, çok korkuyorum. Sahipsiz köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Sahipsiz köpeklerin saldırısı benim başıma geldi ancak başkasının da başına gelsin istemiyorum. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Uyku apnesi tanısı konanlar ehliyet alamayacak" haberleri
Çankırı'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra okullar tatil edildi
Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç kızın ayağı kırıldı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 24. turda da sonuç çıkmadı
Bursa Uludağ Üniversitesi ABD'deki Gazze protestolarında öğrencilere yönelik şiddeti kınadı

Benzer haberler

Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan lise öğrencisi yaşadığı korkuyu unutamıyor

Sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan lise öğrencisi yaşadığı korkuyu unutamıyor

Adana'da, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı

Diş implantı omurilik sıvısına giren ve ameliyatla iyileşen kişi hukuk mücadelesi veriyor

Oyuncu Nuri Alço'nun tedavisine Ankara'da devam edilecek

Oyuncu Nuri Alço'nun tedavisine Ankara'da devam edilecek
Adana'da köpek saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi

Adana'da köpek saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi
Ardahan'da okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

Ardahan'da okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet