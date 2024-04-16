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Yaşam

Ardahan'da okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde, okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez kuşu, tedavi altına alındı.

Günay Nuh, Aykut Temur  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Ardahan'da okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı Fotoğraf: Aykut Temur - AA

Ardahan

İlçedeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde yaralı kuş bulan öğrenciler, öğretmenlerine haber verdi.

Uçamayan yaralı kuş, ihbar üzerine gelen Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Okulun müdür yardımcısı Cüneyt Yağcı, AA muhabirine, kuşun yaralı olduğunu fark ettiklerinde, kendisine "yolcu" ismini vererek ilgililere bildirdiklerini söyledi.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedaviye alınan kerkenez, uçma yetisi kazandığında doğal yaşam alanına bırakılacak.

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