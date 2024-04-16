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Yaşam

Fethiye'de dalgıçlar su altında temsili turizm değerlendirme toplantısı yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, deniz dibinde kurdukları masada temsili turizm sezonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ali Rıza Akkır  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Fethiye'de dalgıçlar su altında temsili turizm değerlendirme toplantısı yaptı

Muğla

İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş beraberindeki Aydın Tanal ve Melisa Harless ile Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe daldı.

Suyun altında kurdukları masanın etrafına oturan dalgıçlar, Turizm Haftası dolayısıyla temsili olarak sezon değerlendirmesi yaptı. Dalgıçların su altındaki ilginç görüntüsü su altı kamerasıyla kaydedildi. Bir dalgıç önündeki bilgisayara not alırken dalgıcın biri de diğerinin sorduğu sorulara temsili olarak yanıt verdi.

Dalış eğitmeni Önder Diktaş, AA muhabirine, yaptıkları renkli ve farklı etkinlikle hem Turizm Haftası'nı kutladıklarını hem de bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çektiklerini söyledi.

Bu gibi etkinliklerin özellikle sosyal medyada merak uyandırdığını ifade eden Diktaş, "Fethiye, Türkiye'nin en keyifli dalış noktalarına sahip. Sezon boyunca yerli yabancı misafirleri dalış okullarına bekliyoruz. Etkinliğimiz yaklaşık 40 dakika sürdü. Suyun altında bisiklet sürme, çadır kurma, uyuma, balık tutma gibi aktiviteler de yapmıştık. Bu sezonda da farklı etkinlikler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu gibi etkinliklerle amacımız dalışı özellikle Türkiye'de tanıtmak ve gençlere sevdirmek." diye konuştu.

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