Dolar
32.50
Euro
34.65
Altın
2,375.88
ETH/USDT
3,076.60
BTC/USDT
62,984.00
BIST 100
9,597.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Çarşamba Ovası'nda fındık bahçeleri sarıya boyandı

Samsun'daki Çarşamba Ovası'nda fındık bahçeleri baharda açan sarı çiçeklerle bezendi.

Tuğçe Turgu  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Çarşamba Ovası'nda fındık bahçeleri sarıya boyandı Fotoğraf: Tuğçe Turgu - AA

Samsun

İlkbaharla birlikte toprak uyanırken fındık ağaçları da yapraklanmaya başladı.

Çarşamba Ovası'nda yeşillenen fındık bahçeleri sarı çiçekler açtı.

Çınarlık Mahallesi'nde fındık bahçesi bulunan Nermin Konaçoğlu, AA muhabirine, her nisan bahçelerinin açan çiçeklerle sarıya boyandığını, baharın çiçeklerle kendilerini selamladığını ifade etti.

Konaçoğlu, "Buraya gelen misafirlerimiz, arkadaşlarımız ve dostlarımız bu güzel çiçekleri görünce burada fotoğraf çektiriyorlar. Bu güzelliği her yerde bulamadıkları için çok mutlu oluyorlar." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
Japonya seyri için Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada, Süveyş Kanalı'na ulaştı
Gazze'ye yardım ulaştıracak "9. İyilik Gemisi"nde çölyak hastaları da unutulmadı
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinde yurt genelindeki trafik kazalarında 75 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Çarşamba Ovası'nda fındık bahçeleri sarıya boyandı

Çarşamba Ovası'nda fındık bahçeleri sarıya boyandı

Karadeniz'in en büyük müzesi Samsun turizmine ivme kazandırdı

Kırklareli'nde papatyalar doğayı renklendirdi

Bafra’da Kuş Cenneti’nde bisiklet turu düzenlendi

Bafra’da Kuş Cenneti’nde bisiklet turu düzenlendi
Karların erimesiyle debisi yükselen Çır Şelalesi dron ile görüntülendi

Karların erimesiyle debisi yükselen Çır Şelalesi dron ile görüntülendi

Bilek güreşi sporcusu 14 yaşındaki Şaziye Demir, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bilek güreşi sporcusu 14 yaşındaki Şaziye Demir, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet