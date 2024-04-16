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Yaşam

Türkülere konu olan telli turnalar Amasya'da görüldü

Amasya'da son 2 yıldır görüntülenen telli turna çifti, bu sene de aynı yere gelerek yuva yaptı.

Cihan Okur  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Türkülere konu olan telli turnalar Amasya'da görüldü

Amasya

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yürütülen "Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları" kapsamında 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında gözlem ve izleme çalışmaları devam ediyor.

Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü'ne gelen nesli tükenme tehlikesi altındaki telli turnalar, yeni yaptıkları yuvanın çevresinde görüldü.

Telli turna çifti ve yumurtaları, sorun yaşanmaması için DKMP ekiplerince takibe alındı.

Türkülere konu olan telli turnaların kısa süre sonra kuluçkada olan yavrularının çıkması bekleniyor.

Kuş gözlemcilerinin 2014-2017 yıllarındaki kayıtlarını içeren ve ​2019 yılında yayımlanan Türkiye Üreyen Kuş Atlası'nda telli turnanın Türkiye'de üreyen nüfusunun kalmadığı bildirilmişti.

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