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Yaşam

Paris'teki hayvanat bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl pandaya yuva oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te Bitkiler Bahçesi bünyesindeki hayvanat bahçesi nesli tükenme tehlikesi altındaki 9 aylık kızıl pandaya ev sahipliği yapıyor.

Esra Taşkın  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Paris'teki hayvanat bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl pandaya yuva oldu Fotoğraf: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/AA

Paris

Polonya'daki Krakow Hayvanat Bahçesi'nde 1 Temmuz 2023'te dünyaya gelen kızıl panda, Bitkiler Bahçesi bünyesindeki hayvanat bahçesine getirildi.

Bahçenin internet sitesindeki bilgilere göre, kızıl pandaya eşlik etmesi için aynı türden 10 aylık bir panda da İrlanda'dan getirilecek.

Bu arada pandaların kendilerini doğal ortamlarında gibi hissetmeleri için hayvanat bahçesinde hazırlık yapıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl pandaların dünya genelindeki sayılarının yaklaşık 10 bin olduğu tahmin ediliyor.

Kızıl pandalar, uzun yıllar kürkü için avcıların peşinde olduğu bir hayvan türü olarak biliniyor.

Ormanların yok olmasıyla kızıl pandaların gıda kaynakları azalıyor. Bu durum, bu türün popülasyonunun artması önünde ciddi bir engel teşkil ediyor.

Öte yandan aynı hayvanat bahçesinde yaşayan 18 aylık Maya isimli kızıl panda, geçen yıl ölmüştü.

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