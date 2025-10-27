Dolar
Dünya

Fransa'nın Karayipler'deki Guadeloupe Adası açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Karayipler’de, Fransa’ya bağlı Guadeloupe Adası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şeyma Yiğit  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Fransa'nın Karayipler'deki Guadeloupe Adası açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fransa’nın Karayipler’deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası’nın yaklaşık 162 kilometre batısında yerel saatle 08.38’de bir deprem gerçekleştiğini açıkladı.

USGS ada açıklarındaki 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 6 ve 5,4 büyüklüğünde iki depremin daha yaşandığını kaydetti.

Karayipler'in doğusundaki diğer adalarda da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.


