Dolar
43.19
Euro
50.41
Altın
4,613.05
ETH/USDT
3,375.00
BTC/USDT
96,936.00
BIST 100
12,377.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Trump'ın Karayipler'deki askeri yığınağının İran'daki seçenekleri sınırlandırdığı iddia edildi

Mevcut ve eski ABD savunma yetkilileri, ABD'nin Karayipler Denizi'ne askeri yığınak yapmasının, ABD ile İran arasında bir çatışma çıkması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın seçeneklerini sınırlandırdığını iddia etti.

Irmak Akcan  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Trump'ın Karayipler'deki askeri yığınağının İran'daki seçenekleri sınırlandırdığı iddia edildi

Ankara

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin mevcut ve eski ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump, 2025'in sonbahar aylarında Karayipler'de "askeri güç artışı" emri verdi.

Yetkililer, ABD'nin Karayipler'de askeri yığınak yapmasının, ABD ile İran arasında bir çatışma çıkması durumunda Trump'ın seçeneklerini sınırlandırdığını ileri sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsmi verilmeyen bir donanma yetkilisine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) halihazırda Karayipler çevresindeki sularda 12 savaş gemisi konuşlandırırken ABD'nin Orta Doğu'da sadece 6 savaş gemisi bulunuyor.

Trump'ın Ekim 2025'te USS Gerald R. Ford uçak gemisi görev grubuna Akdeniz'den ayrılıp Karayipler'e intikal etme talimatı vermesinden bu yana, Orta Doğu'da ya da Avrupa'da herhangi bir uçak gemisi taarruz grubu bulunmuyor.

ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığı

Öte yandan, eski ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Trump'ın haziranda İran'ın nükleer tesislerine saldırı emri verdiğinde bombardıman uçaklarının ABD'den havalandığını hatırlatarak ABD'nin askeri kapasiteyi verimli ve etkili bir şekilde yerine ulaştırmaya olanak sağlayan bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.

ABD'li emekli Korgeneral David Deptula, ABD'nin olası bir saldırı durumda Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üsleri, savaş uçakları ve diğer hava araçlarını konuşlandırmak amacıyla kullanabileceğini ifade etti.

Olası bir durumda bölgeye gönderilmesi planlanan uçakların, İngiltere'deki Royal Air Force Lakenheath, İtalya'daki Aviano ve Almanya'daki Spangdahlem dahil olmak üzere, Avrupa'daki birçok üsten de gönderilebileceğini kaydeden Deptula, yollanacak uçakların kapasitesi ve kabiliyetlerinin, uçakların kalkış konumundan daha önemli olduğunu belirtti.

Ancak ismi verilmeyen eski üst düzey savunma yetkilisi, bölgeye gönderilecek uçaklara uçak gemilerinin eşlik etmemesi durumunda, ordunun saldırı uçağını korumak için ek savaş uçağı ve elektronik sinyal bozucu uçakları içeren bir "saldırı paketini" bir araya getirmekte zorlanabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız
Selçuk Bayraktar'dan Yeşil Vatan Seferberliği Projesi'ne destek çağrısı
Tunceli'ye ocakta son 65 yılın en fazla karı yağdı
MSB: Geçtiğimiz hafta içerisinde 9 PKK'lı terörist teslim oldu
Ceza ve Tevkifevleri personelinin görevde yükselme ve nakil şartları değişti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump'ın Karayipler'deki askeri yığınağının İran'daki seçenekleri sınırlandırdığı iddia edildi

Trump'ın Karayipler'deki askeri yığınağının İran'daki seçenekleri sınırlandırdığı iddia edildi

ABD Başkanı Trump, Minneapolis merkezli federal gıda yardımı tartışmalarına ilişkin paylaşım yaptı

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüşmesinde petrol ve madenleri ele aldı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi
İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a: Haziranda yaptığınız hatayı tekrarlamayın, İran diplomasiye hazır

İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a: Haziranda yaptığınız hatayı tekrarlamayın, İran diplomasiye hazır
Venezuela: Petrol satışından elde edilecek gelir sağlık sistemi için kullanılacak

Venezuela: Petrol satışından elde edilecek gelir sağlık sistemi için kullanılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet