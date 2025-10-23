Fransa'da Benjamin Fırtınası nedeniyle başkentteki park ve bahçeler kapatıldı
Fransa'da Benjamin Fırtınası'nın etkisi altına girilirken, başkentteki bahçe ve parklar fırtına öncesi alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatıldı.
Paris
Ulusal basındaki haberlere göre, ülke saatteki hızı 161 kilometreyi bulan Benjamin Fırtınası etkisi altına girerken, 19 vilayette alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltildi.
Özellikle ülkenin kuzeyi ve kuzeybatısındaki vilayetlerde etkili olan fırtına 100 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı.
Benjamin Fırtınası nedeniyle başkentte de güvenlik önlemleri alınırken, kamuya açık park ve bahçeler hizmete kapatıldı.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, fırtına nedeniyle görevlendirilen 1200 itfaiye erinin 600 farklı noktada müdahalede bulunduğunu belirtti.
Nunez, 1 itfaiyecinin ağır, 6 kişinin ise hafif şekilde yaralandığını açıkladı.
Korsika Adası'nda meydana gelen selde ise 1 Alman turist hayatını kaybetti.