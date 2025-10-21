Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da konaklayacağı otele giriş yapıyor
logo
Dünya

Fransız hükümeti tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için yeni güvenlik tedbirleri uygulamaya koydu

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, 19 Ekim'de tarihi eser niteliğindeki mücevherlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde yeni güvenlik tedbirlerinin uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Şeyma Yiğit  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Ankara

Kültür Bakanı Dati, Ulusal Meclis oturumundaki konuşmasında, Sayıştaş'ın hazırladığı ön raporda güvenlik açığının olduğu ortaya konulan Louvre Müzesi'ndeki soygunu değerlendirdi.

Soygunu, Fransa'nın "tarihi mirasına yönelik ciddi bir saldırı" olarak niteleyen Dati, güvenlik açığının giderilmesine ilişkin atılan adımlardan bahsetti.

Dati, müze yönetimine eserlerin güvenliğinin sağlanması konusunda bazı tavsiyelerde bulunulduğunu ve bu tavsiyeler doğrultusunda harekete geçildiğini belirtti.

Bu kapsamda, güvenlik kameralarının modernize edilmesi, müzedeki tüm güvenlik kontrol odalarının elden geçirilmesi ve müze çevresinde koruma sistemlerinin yerleştirilmesi yönünde adımların atıldığını vurgulayan Dati, soyguna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü dile getirdi.

Tarihi eserler çalınmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşmişti.

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tac ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Sayıştay'ın hazırladığı ön raporda müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı tespit edilmişti.

İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 organize suç örgütünü çökerttik, 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık
Türk Kızılay, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle duyma kaybı yaşayan Filistinlilere işitme cihazı dağıttı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti

Fransız hükümeti tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için yeni güvenlik tedbirleri uygulamaya koydu

