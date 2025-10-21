Fransız hükümeti tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için yeni güvenlik tedbirleri uygulamaya koydu
Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, 19 Ekim'de tarihi eser niteliğindeki mücevherlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde yeni güvenlik tedbirlerinin uygulamaya konulduğunu açıkladı.
Kültür Bakanı Dati, Ulusal Meclis oturumundaki konuşmasında, Sayıştaş'ın hazırladığı ön raporda güvenlik açığının olduğu ortaya konulan Louvre Müzesi'ndeki soygunu değerlendirdi.
Soygunu, Fransa'nın "tarihi mirasına yönelik ciddi bir saldırı" olarak niteleyen Dati, güvenlik açığının giderilmesine ilişkin atılan adımlardan bahsetti.
Dati, müze yönetimine eserlerin güvenliğinin sağlanması konusunda bazı tavsiyelerde bulunulduğunu ve bu tavsiyeler doğrultusunda harekete geçildiğini belirtti.
Bu kapsamda, güvenlik kameralarının modernize edilmesi, müzedeki tüm güvenlik kontrol odalarının elden geçirilmesi ve müze çevresinde koruma sistemlerinin yerleştirilmesi yönünde adımların atıldığını vurgulayan Dati, soyguna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü dile getirdi.
Tarihi eserler çalınmıştı
Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşmişti.
Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tac ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.
Sayıştay'ın hazırladığı ön raporda müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı tespit edilmişti.