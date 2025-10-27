Dolar
Dünya

Fransa'da sabotaj eylemi nedeniyle tren seferlerinde aksamalar yaşandı

Fransa'da sinyal kablolarında kasıtlı çıkarılan yangın nedeniyle Lyon-Avignon hızlı tren seferlerinde iptaller yaşandı.

Şeyma Yiğit  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Fransa'da sabotaj eylemi nedeniyle tren seferlerinde aksamalar yaşandı

Ankara

Fransız demir yolu şirketi SNCF, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Lyon-Avignon demir yolu ulaşımında sinyal kablosunda çıkan yangından kaynaklı sabah saatlerinden bu yana aksamaların ve sefer iptallerinin olduğunu bildirdi.

Yangının bir "vandallık" eylemi sonucu meydana geldiğini aktaran SCNF, yangından etkilenen kabloların onarımı için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

SCNF, başkent Paris yönüne hareket edenler dahil Güney-Doğu hattında faaliyet gösteren trenlerin seferlerinde de yangın nedeniyle önemli oranda gecikmeler olacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Valence istasyonunun güneyindeki sinyal kablolarının "kasıtlı olarak" yakıldığını ve bu "vandallık" hareketinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ulaşımın yeniden sağlanması için SCNF ekiplerinin seferber olduğunu ifade eden Tabarot, "sabotaj eyleminin faillerinin" ağır şekilde cezalandırılacağını vurguladı.

