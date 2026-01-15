Hong Kong'daki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 168'e yükseldi
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 26 Kasım 2025'te 8 apartmanın bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 168'e yükseldiği bildirildi.
Pekin
Hong Kong Güvenlik Bakanı Chris Tang Ping-keung, yaptığı açıklamada, yanan binalarda bulunan ceset kalıntılarının tümünün, site sakinlerinin DNA'larıyla eşleştiğini duyurdu.
Yeni bulgularla yangındaki can kaybı sayısının 168'e yükseldiğini belirten Tang, tüm ceset kalıntılarının teşhis edildiğini, daha önce kayıp olduğu veya ulaşılamadığı bildirilen tüm kişilerin kimliğinin belirlendiğini ve ailelerine bildirildiğini ifade etti.
Ölü sayısının nihai olduğunu vurgulayan Tang, kayıplar arasında site sakinlerinin yanı sıra 1 itfaiye görevlisi, 2 tadilat işçisi, 4 inşaat işçisi ve 10 hizmetçinin bulunduğunu aktardı.
Tang, polisin ölüm sebepleri üzerine soruşturmasını sürdürdüğünü, raporunu tamamladıktan sonra Adli Tıp'a sunacağını kaydetti.
Daha önceki açıklamalarda yangında 11'i itfaiyeci 79 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Tai Po yangını
Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım 2025'te öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler, file kaplama ve izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.
Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.
Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.
Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.
Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 13 kişiyi gözaltına almıştı.
Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, adli soruşturmaya ilaveten inşaat çalışma sisteminden kaynaklanan ihmalleri ele almak üzere bir bağımsız inceleme komitesi kurmuştu.