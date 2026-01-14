Dolar
Dünya

Macron, Grönland'ın egemenliğinin ihlal edilmesi halinde bunun "zincirleme sonuçları" olacağını belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grönland'ın egemenliğinin ihlal edilmesi halinde, "bunun eşi benzeri görülmemiş" zincirleme sonuçları olacağını söyledi.

Esra Taşkın  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Macron, Grönland'ın egemenliğinin ihlal edilmesi halinde bunun "zincirleme sonuçları" olacağını belirtti

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te Macron'un katılımıyla Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon'un toplantının ardından basına yaptığı açıklamaya göre, Macron, Bakanlar Kurulu'nda Grönland meselesine değindi.

Macron, toplantıda, Fransa'nın Grönland'daki durumu yakından takip ettiğini ve Danimarka'nın egemenliğiyle dayanışma içinde hareket edeceğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Grönland hakkındaki açıklamaları hafife almıyoruz: eğer Avrupalı ve müttefik bir ülkenin egemenliği ihlal edilirse, eşi benzeri görülmemiş zincirleme sonuçlar olur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Sebastien Lecornu, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'e yönelik açıklamaları hakkında "Donald Trump'ın niyeti ciddi ve artık çok ciddiye alınmalı." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bu sabah konuk olduğu RTL radyosunda, Fransa'nın Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurmuştu.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini ve "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

