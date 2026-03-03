Barzani ile Macron, “bölgedeki son gelişmeleri” görüştü
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki son gelişmeleri ele alarak, artan gerilimlerden duydukları endişeyi dile getirdi.
Erbil
IKBY Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Barzani ile Macron telefonda konuştu.
Açıklamaya göre, Barzani ile Macron, bölgedeki son gelişmeleri ele alarak, ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan çatışma ortamında artan gerilimlerden duydukları endişeyi dile getirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemini vurgulayan taraflar, tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiğine dikkati çekti.
Görüşmede, karşılıklı ilgi alanına giren diğer bazı konuların da ele alındığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.