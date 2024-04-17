Dolar
32.51
Euro
34.59
Altın
2,384.54
ETH/USDT
3,089.90
BTC/USDT
63,784.00
BIST 100
9,548.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı

Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı.

Yusuf Okur  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

Artvin-Ardahan kara yolunun Varyant mevkisinde Çoruh Vadisi kenarındaki vahşi çöp depolama sahasında metan gazı patlaması nedeniyle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede engebeli arazinin yaklaşık 5 dönümüne yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etti
Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı

Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı

Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 183 bin 51 yolcu geçti

Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet