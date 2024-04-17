Dolar
32.53
Euro
34.55
Altın
2,382.86
ETH/USDT
3,108.20
BTC/USDT
64,116.00
BIST 100
9,548.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 00.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Volkan Kaşik  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 9,28 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etti
Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar başkanlığındaki heyet, Gürcistan'da temaslarda bulundu

Benzer haberler

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'deki Enver-ül Hamit Camisi'nde onarım ve restorasyon sürüyor

Antalya'daki teleferik kazasında 22,5 saat süren kurtarma operasyonunun detayları

Liseliler deprem farkındalığı için yurt dışından akranlarını Kahramanmaraş'a davet etti

Liseliler deprem farkındalığı için yurt dışından akranlarını Kahramanmaraş'a davet etti
Malatya'da otomobille otobüsün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı

Malatya'da otomobille otobüsün çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı
Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet