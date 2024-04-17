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AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yusuf Soykan Bal  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, 16 Nisan'da yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.

Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ıncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre yapıldı.

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