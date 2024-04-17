AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Resmi Gazete yayımlanan karara göre, 16 Nisan'da yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.
Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ıncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.