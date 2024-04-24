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Adana'da, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pitbull cinsi köpek, sahibine ve 2 kişiye saldırarak yaraladı.

Fikret Kavğalı, Ömer Yıldız  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Adana'da, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı

Adana

Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir Mahallesi 86037. Sokak'ta pitbull cinsi köpek, sahibine ve yanında bulunan 2 kişiye saldırdı.

Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Kimlikli olduğu belirtilen köpek, sahibinin yakınları tarafından sakinleştirilerek belediye ekiplerine teslim edilmek üzere eve götürüldü.

Köpeğin saldırma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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