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Adana'da köpek saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yusuf Koyun  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Adana'da köpek saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA

Adana

Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta 12 Nisan'da köpeğin saldırarak yaraladığı 4 yaşındaki A.U'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen A.U, ailesi tarafından hastaneden alınarak evine götürüldü. Sol bacağındaki derin yaralar nedeniyle yürüyemeyen A.U, kontroller için zaman zaman yeniden hastaneye götürülecek.

Dede Ahmet Yüksel (60), gazetecilere, kızı Birsen ve torunu A.U'nun kaldırımda yürüdüğü sırada köpeğin torununa saldırdığını söyledi.

Yüksel, köpeğin torununun bacağını ısırıp bırakmadığını, bu sırada kızının ise saldırıya engellemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirtti.

Bu sırada yoldan geçen vatandaşların köpeğe müdahale ettiğini anlatan Yüksel, yaklaşık 10 kişinin güçlükle torununu kurtarabildiğini bildirdi.

Yüksel, yasaklı ırk grubundaki köpeklerin beslenmesine de tepki göstererek, "İnsanların tehlikeli hayvanları beslememeleri gerekir. 10 kişi torunumu zor kurtarmış. Yaşanan olay torunumun psikolojisini de çok bozdu. Torunum uyuduğunda 'köpek ısırdı' diyerek korkuyla uyanıyor. Torunumun tedavisi bitmiş değil. Önümüzdeki günlerde tedavisi için tekrar hastaneye götüreceğiz." dedi.

Yüksel, köpeğin sahibi Sedat E. ve köpeğini teslim ettiğini öne sürdüğü arkadaşı Mümin K'nin serbest bırakılmasıyla ilgili de "O kişiler için 'Yargılanıp büyük bir ceza alsınlar' demiyoruz. Sadece bu tür köpeklerin beslenmemesi yönünde caydırıcı cezanın verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Olayın geçmişi

Annesi Birsen U. ile 12 Nisan'da akrabalarına bayram ziyaretine giden A.U, Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısında yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen köpeğin sahibi Sedat E. ve hayvanını gezdirmesi için verdiğini öne sürdüğü arkadaşı Mümin K, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sedat E'nin evinin damında bağlı halde bulunan köpek de belediye ekiplerince barınağa götürülmüştü.

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