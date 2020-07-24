Euro
7.97
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,900.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra namaz kılındı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
logo
Türkiye

Ardahan ve Artvin için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muhammet Emin Horuz   | 24.07.2020
Ardahan ve Artvin için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatleri itibarıyla, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa, 16 ülkeden gelecek yolculara Kovid-19 testini zorunlu kıldı
Sağlık Bakanı Koca: Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında 24 saatte 1164 kişi hayatını kaybetti
Vietnam Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı

Benzer haberler

Ardahan ve Artvin için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ardahan ve Artvin için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Giresun, Trabzon ve Rize için 'sağanak' uyarısı

Giresun, Trabzon ve Rize için 'sağanak' uyarısı
Doğu Anadolu'daki 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'daki 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı