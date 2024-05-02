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Van'da sağanak etkili oldu

Van'da sağanak etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu.

Nevzat Umut Uzel, Orhan Sağlam  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Van'da sağanak etkili oldu

Van

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yürüttü.

Sağanağın etkisiyle İpekyolu ilçesindeki bir yolda çökme meydana geldi, bu sırada yoldan geçen kamyonetin ön tekerleri çukura takıldı.

Kamyonetin sürücüsü Ekrem Çiftçi, yoldan geçtikleri sırada çökmenin meydana geldiğini belirterek, "Aracın sağ tekeri mazgalın üstüne geldiğinde yolun çöktüğü fark ettim. Suyun toprağı aşındırmasıyla birlikte araç oluşan çukurun içine girdi. İki araçtan destek istedik ancak çıkaramadık." dedi.

Yetkililere haber verilmesiyle bölgeye trafik ve belediye ekipleri sevk edildi.


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