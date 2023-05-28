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Yaşam

Van ve Hakkari'de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

Van ve Hakkari'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken bazıları da sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.

Sıraç Karadeniz, Zafer Tayfur  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Van ve Hakkari'de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı Fotoğraf: Sıraç Karadeniz/AA

Van/Hakkari

Başkale ilçesinde sandık başına gidemeyen beş seçmen, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.

İlçe Seçim Kurulu görevlileri, kentte ikamet eden ve hastalığı ya da engeli nedeniyle oy kullanmaya gidemeyenlerin evine seyyar sandık götürdü.

Görevliler, 92 yaşındaki Mehmet Ali Aldemir, emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik, yürüme engelli 57 yaşındaki Semiha Öztürk, 67 yaşındaki Eshet Karataş ve 64 yaşındaki Süphan Çomak'ın evlerine giderek oy kullanmalarını sağladı.

Vatandaşlar, hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Hakkari

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de yatağa bağımlı 63 yaşındaki Maksude Sönmez, oy kullanmaya ambulansla götürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak oy kullanmak için ambulans talebinde bulunan Sönmez, hastaneden alınarak Yavuz Sultan Selim İlkokuluna götürdü.

Sedyeyle sandığın bulunduğu sınıfa alınan Sönmez, oyunu kullandı.

Sönmez, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Sağlık ekipleri oyunu kullanan Sönmez'i yine ambulansla hastaneye götürdü.

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